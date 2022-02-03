СК завёл дело по факту гибели человека при ЧП с судном в Баренцевом море

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти человека на судне в Баренцевом море, которое получило пробоину и село на мель. Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
СК завёл дело по факту гибели человека при ЧП с судном в Баренцевом море
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от посёлка Дальние Зеленцы судно МРБ-1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб», — приводит РИА Новости её слова.

Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее стало известно, что четверо членов экипажа судна в Мурманской области, которое получило пробоину и село на мель, спасены.

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