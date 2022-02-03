В 2021 году в России было выпущено 1,4 млн легковых автомобилей

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Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в 2021 году в России было выпущено 1,4 млн легковых автомобилей, что на 8,2% выше показателя 2020 года.
В 2021 году в России было выпущено 1,4 млн легковых автомобилей
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Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что лидером по объёмам сборки иномарок по итогам 2021 года остаётся петербургский завод Hyundai, выпустивший более 234 тыс. автомобилей (+6,5%).

Завод Toyota в Санкт-Петербурге выпустила на 20% больше автомобилей по сравнению с 2020 годом. Компания Nissan на заводе в Санкт-Петербурге выпустила на 17% больше машин, чем в 2020 году.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

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