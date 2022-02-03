Пользователи оценили уровень профессионализма сотрудников служб поддержки российских сервисов

Из опроса ML-платформы для автоматизации клиентского сервиса Lia.Chat следует, что 96,4% онлайн-покупателей и пользователей российских сервисов сталкивались с ситуациями, когда сотрудники поддержки не решали их проблемы.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

43,7% респондентов признались, что попадают в подобные ситуации регулярно, 36,2% — несколько раз, 10% — единожды, а 6,5% пожаловались на то, что их перебрасывали на раздел FAQ, где нужно самостоятельно найти ответ на свой вопрос.

О грубости со стороны сотрудников поддержки рассказали 55,5% респондентов, однако отметили, что подобные ситуации возникали с ними не более двух раз. Лишь 3% онлайн-покупателей регулярно сталкиваются с хамством специалистов службы поддержки. У 41,4% подобных случаев не возникало.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают клиентам дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.