Пользователи оценили уровень профессионализма сотрудников служб поддержки российских сервисов

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Из опроса ML-платформы для автоматизации клиентского сервиса Lia.Chat следует, что 96,4% онлайн-покупателей и пользователей российских сервисов сталкивались с ситуациями, когда сотрудники поддержки не решали их проблемы.
Пользователи оценили уровень профессионализма сотрудников служб поддержки российских сервисов
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

43,7% респондентов признались, что попадают в подобные ситуации регулярно, 36,2% — несколько раз, 10% — единожды, а 6,5% пожаловались на то, что их перебрасывали на раздел FAQ, где нужно самостоятельно найти ответ на свой вопрос.

О грубости со стороны сотрудников поддержки рассказали 55,5% респондентов, однако отметили, что подобные ситуации возникали с ними не более двух раз. Лишь 3% онлайн-покупателей регулярно сталкиваются с хамством специалистов службы поддержки. У 41,4% подобных случаев не возникало.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают клиентам дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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