Названы самые популярные направления для отдыха в России весной 2022 года
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Первые два места заняли Севастополь и Санкт-Петербург, третье — Калининград, сообщает «Янтарный край».
Средние траты на бронирование жилья в сутки для Калининграда составили 2409 рублей, для Севастополя — 2524 рубля, для Петербурга — 2476 рублей.
В десятку самых популярных направлений для отдыха в выходные также вошли Москва, Краснодар, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль и Гагра.
По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».