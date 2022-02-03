Названы самые популярные направления для отдыха в России весной 2022 года

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Представители сайта бронирования Tvil.ru провели исследование и выяснили, какие российские регионы стали самыми популярными для отдыха предстоящей весной.
Названы самые популярные направления для отдыха в России весной 2022 года
  • Gettyimages.ru

Первые два места заняли Севастополь и Санкт-Петербург, третье — Калининград, сообщает «Янтарный край».

Средние траты на бронирование жилья в сутки для Калининграда составили 2409 рублей, для Севастополя — 2524 рубля, для Петербурга — 2476 рублей.

В десятку самых популярных направлений для отдыха в выходные также вошли Москва, Краснодар, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль и Гагра.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

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