Эксперт по телекоммуникациям Половников рассказал об особенностях трещин на экране смартфона
- Gettyimages.ru
«То, что обычно называют разбитым экраном, — это чаще всего разбитое защитное стекло, но не то, которое вы сами наклеиваете на устройство, а стекло, которое является частью смартфона. Это не очень эстетично, но таким смартфоном вполне можно пользоваться, если экран работает и нет изменений в картинке», — объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.
Однако если на экране появляются искажения, пятна, пиксели, следует обратиться в сервис. В таком случае, скорее всего, придётся заменить матрицу экрана, сказал Половников.
По его словам, стоимость ремонта гаджета при подобных обстоятельствах может достигнуть 20—30% стоимости самого устройства.
Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.