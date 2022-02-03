Эксперт по телекоммуникациям Половников рассказал об особенностях трещин на экране смартфона

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Руководитель информационно-аналитического агентства Content-review.com Сергей Половников рассказал, в каких случаях смартфону с трещиной на экране потребуется ремонт.
Эксперт по телекоммуникациям Половников рассказал об особенностях трещин на экране смартфона
  • Gettyimages.ru

«То, что обычно называют разбитым экраном, — это чаще всего разбитое защитное стекло, но не то, которое вы сами наклеиваете на устройство, а стекло, которое является частью смартфона. Это не очень эстетично, но таким смартфоном вполне можно пользоваться, если экран работает и нет изменений в картинке», — объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Однако если на экране появляются искажения, пятна, пиксели, следует обратиться в сервис. В таком случае, скорее всего, придётся заменить матрицу экрана, сказал Половников.

По его словам, стоимость ремонта гаджета при подобных обстоятельствах может достигнуть 20—30% стоимости самого устройства.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.

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