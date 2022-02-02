«Автостат»: в 2021 году в России продали более 1 млн новых машин с АКП
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
На долю автомобилей с АКП пришлось 66,55% от общего объёма отечественного рынка, что, по данным экспертов, является рекордным показателем.
Наибольшей популярностью пользовались модели Kia (195 тыс. машин) и Hyundai (140 тыс.).
Далее следуют Toyota, Škoda и Volkswagen.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.