«Автостат»: в 2021 году в России продали более 1 млн новых машин с АКП

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В 2021 году в России продали 1,02 млн новых легковых машин с автоматической трансмиссией, что на 11% больше по сравнению с 2020-м.
«Автостат»: в 2021 году в России продали более 1 млн новых машин с АКП
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

На долю автомобилей с АКП пришлось 66,55% от общего объёма отечественного рынка, что, по данным экспертов, является рекордным показателем.

Наибольшей популярностью пользовались модели Kia (195 тыс. машин) и Hyundai (140 тыс.).

Далее следуют Toyota, Škoda и Volkswagen.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

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