«Автостат»: в 2021 году в России продали более 1 млн новых машин с АКП

В 2021 году в России продали 1,02 млн новых легковых машин с автоматической трансмиссией, что на 11% больше по сравнению с 2020-м.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». На долю автомобилей с АКП пришлось 66,55% от общего объёма отечественного рынка, что, по данным экспертов, является рекордным показателем. Наибольшей популярностью пользовались модели Kia (195 тыс. машин) и Hyundai (140 тыс.). Далее следуют Toyota, Škoda и Volkswagen. Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.