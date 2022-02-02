Представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Героями Сталинграда восхищался весь мир. В Париже одну из станций метро назвали «Сталинград», на карте Милана и Брюсселя есть одноимённые улицы. Имя города на Волге присвоено сотням заводов, фабрик во многих европейских странах. Сегодня о той легендарной битве некоторые страны забывают. Но мы помним», — заявила глава центрального штаба движения, депутат Госдумы Ольга Амельченкова.

В частности, в Москве волонтёры навестили участников Сталинградской битвы — Николая Мельникова и Прасковью Усетинскую.

В Татарстане поздравили Александра Шахназарова, руководителя группы «сталинградцев» Вахитовского района Казани.

Кроме того, «Волонтёры Победы» проводят в регионах квест «Сталинградская битва». Также памятные мероприятия состоялись онлайн.

Ранее «Невские новости» сообщали, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».