В Свердловской области раскрыли двойное убийство, совершённое в 2001 году

Жителя Свердловской области обвинили в двойном убийстве, которое было совершено в 2001 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Жертвами стали 19-летняя девушка и её семилетний брат. По данным следствия, фигурант пошёл на убийство, чтобы обокрасть квартиру. Он вынес ювелирные украшения на 14 тыс. рублей.

Через несколько дней после убийства мужчину задержали за другое преступление.

Со своей стороны, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый страдает наркотической зависимостью. Его семь раз привлекали к ответственности по уголовным статьям.

«На этот раз брали его представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа по месту жительства», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.