В Свердловской области раскрыли двойное убийство, совершённое в 2001 году

Короткая ссылка
Жителя Свердловской области обвинили в двойном убийстве, которое было совершено в 2001 году.
В Свердловской области раскрыли двойное убийство, совершённое в 2001 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Жертвами стали 19-летняя девушка и её семилетний брат. По данным следствия, фигурант пошёл на убийство, чтобы обокрасть квартиру. Он вынес ювелирные украшения на 14 тыс. рублей.

Через несколько дней после убийства мужчину задержали за другое преступление.

Со своей стороны, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый страдает наркотической зависимостью. Его семь раз привлекали к ответственности по уголовным статьям.

«На этот раз брали его представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа по месту жительства», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить