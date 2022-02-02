На реализацию госпрограмм в Краснодарском крае направят более 340 млрд рублей

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по реализации госпрограмм в 2022 году.
На реализацию госпрограмм в Краснодарском крае направят более 340 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В 2022 году на реализацию 27 государственных программ региона направим 96% всех расходов бюджета, или 341,1 млрд рублей. Из них свыше 200 млрд рублей выделим на развитие здравоохранения и образования, социальную поддержку жителей, в том числе семьи и детей, пожилых и малоимущих», — заявил Кондратьев.

По его словам, на сессии заксобрания в феврале планируется увеличить социальные расходы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе направят почти 12 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году.

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