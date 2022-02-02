Эксперты «СберАвто» рассказали о самых популярных цветах машин в России в 2021 году

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Эксперты «СберАвто» провели исследование и выяснили, какие цвета машин пользовались наибольшей популярностью в России в 2021 году.
Эксперты «СберАвто» рассказали о самых популярных цветах машин в России в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

На белый, чёрный и серый пришлось более половины от всех купленных пользователями сервиса автомобилей (22%, 19% и 14% соответственно).

Далее следуют серебристый (12%) и тёмно-синий (10%).

Машины красного цвета приобретал каждый 12-й покупатель, коричневого — каждый 17-й.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

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