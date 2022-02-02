Экипажи подлодок ЧФ отработали на тренажёрах выход через торпедный аппарат
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Подводники отработали практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения, покиданию условно аварийной подводной лодки через торпедный аппарат, в том числе с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения», — отмечается в сообщении.
Члены экипажа прошли полный курс обучения практическим действиям по борьбе с водой и возгоранием в условно аварийном отсеке.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж судна Черноморского флота «Всеволод Бобров» провёл учения в Чёрном море.