Экипажи подлодок ЧФ отработали на тренажёрах выход через торпедный аппарат

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Экипажи подлодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошли обучение на учебно-тренировочных комплексах «Афалина» и «Гефест».
Экипажи подлодок ЧФ отработали на тренажёрах выход через торпедный аппарат
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Подводники отработали практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения, покиданию условно аварийной подводной лодки через торпедный аппарат, в том числе с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения», — отмечается в сообщении.

Члены экипажа прошли полный курс обучения практическим действиям по борьбе с водой и возгоранием в условно аварийном отсеке.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж судна Черноморского флота «Всеволод Бобров» провёл учения в Чёрном море.

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