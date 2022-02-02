Возбуждено дело о мошенничестве при оборудовании «Сапсанов» интернетом

Транспортная прокуратура провела проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при оборудовании интернетом поездов «Сапсан». Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что ОАО «РЖД» в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Прокуратура выявила факты завышения стоимости работ и их ненадлежащего исполнения.

«При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретённого и установленного в поездах ранее», — заявили в прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, стоимость выполненных работ была завышена более чем на 800 млн рублей.

Северный транспортный прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).