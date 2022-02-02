Юрист Красовская напомнила об индексации социальных выплат с 1 февраля

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила об индексации социальных выплат с 1 февраля.
Юрист Красовская напомнила об индексации социальных выплат с 1 февраля
  • РИА Новости

В частности, прибавка предусмотрена для тех, кто получает ЕДВ и набор социальных услуг.

«Размер ЕДВ у инвалидов III группы увеличится с 1125,04 рубля до 1219,54, у инвалидов II группы — с 1707,36 до 1850,77, у инвалидов I группы — с 2875,70 до 3117,25. Также и остальные получатели ЕДВ получат прибавку на коэффициент индексации 1,084», — сказала юрист в беседе с Life.ru.

По словам Красовской, на уровне регионов предусмотрены и собственные меры поддержки, в том числе касающиеся компенсаций. К примеру, в Тверской области жители, удостоенные наград региона, получат прибавку к ежемесячной пожизненной выплате на 1,058.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля проиндексированы на 8,4% материнский капитал, а также социальные пособия и выплаты.

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