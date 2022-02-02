«Автостат» назвал самые популярные премиальные машины в России в 2021 году
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Об этом сообщает газета «Известия».
Самой популярной в премиум-сегменте признана модель Lexus RX. Реализовано 10 082 такие машины.
Далее следуют представители Mercedes-Benz — GLE (9382 авто) и E-Class (7815).
В список также попали BMW Х5, BMW Х3, BMW 5-Series, BMW Х6, Mercedes-Benz GLS, BMW 3-Series и Mercedes-Benz GLC.
Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с URA.RU рассказал, какие новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей можно приобрести в России.