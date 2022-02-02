«Автостат» назвал самые популярные премиальные машины в России в 2021 году

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В 2021 году в России продали 161 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 9% больше, чем в 2020-м, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Автостат» назвал самые популярные премиальные машины в России в 2021 году
  • ©Sjoerd van der Wal/Getty Images

Об этом сообщает газета «Известия».

Самой популярной в премиум-сегменте признана модель Lexus RX. Реализовано 10 082 такие машины.

Далее следуют представители Mercedes-Benz — GLE (9382 авто) и E-Class (7815).

В список также попали BMW Х5, BMW Х3, BMW 5-Series, BMW Х6, Mercedes-Benz GLS, BMW 3-Series и Mercedes-Benz GLC.

Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с URA.RU рассказал, какие новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей можно приобрести в России.

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