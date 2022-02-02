ОНК: арестованный за поджог квартиры в Москве рецидивист частично признал вину

Сергей Германов, арестованный 1 февраля по обвинению в покушении на убийство путём поджога квартиры в Москве, частично признаёт вину. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший его в СИЗО.

«Я частично признаю вину. Я поджигал не дверь, а сумку с вещами подруги. Дверь сама загорелась. Умысла на убийство у меня не было», — привёл его слова правозащитник.

Он добавил, что Германов содержится в восьмиместной камере с ранее судимыми, поскольку сам пять раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

«Претензий к условиям содержания он не высказал», — уточнил член ОНК.

Ранее Чертановский суд Москвы заключил в СИЗО неоднократно судимого мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города. Два человека получили ожоги, а среди спасённых оказалась девушка, которой два студента помогли перебраться в окно восьмого этажа.