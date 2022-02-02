ОНК: арестованный за поджог квартиры в Москве рецидивист частично признал вину
- РИА Новости
«Я частично признаю вину. Я поджигал не дверь, а сумку с вещами подруги. Дверь сама загорелась. Умысла на убийство у меня не было», — привёл его слова правозащитник.
Он добавил, что Германов содержится в восьмиместной камере с ранее судимыми, поскольку сам пять раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
«Претензий к условиям содержания он не высказал», — уточнил член ОНК.
Ранее Чертановский суд Москвы заключил в СИЗО неоднократно судимого мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города. Два человека получили ожоги, а среди спасённых оказалась девушка, которой два студента помогли перебраться в окно восьмого этажа.