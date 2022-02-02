Число пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось на 12% за две недели

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Количество пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось на 12% за последние две недели.
Число пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось на 12% за две недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«Многие компании прислушались к рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина и перевели часть работников на удалёнку», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, в столичном транспорте также отправлены на дистант сотрудники, которые могут работать из дома.

Как отметил Ликсутов, в метро пассажиропоток снизился на 11%, на МЦД — на 16%.

Наземным транспортом стали пользоваться на 8% меньше пассажиров.

«Реальное время» сообщало, что Казанский метрополитен перевёз 27,7 млн человек в 2021 году по сравнению с 21,5 млн годом ранее.

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