Генпрокуратура: за участие в «Колумбайне» может грозить пожизненное лишение свободы
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении российской Генпрокуратуры.
«За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его в России.
Суд постановил начать исполнять это решение немедленно.
*«Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.