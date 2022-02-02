Генпрокуратура: за участие в «Колумбайне» может грозить пожизненное лишение свободы

Генеральная прокуратура России после того, как Верховный суд признал движение «Колумбайн»* террористическим, сообщила, что за организацию или участие в нём грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российской Генпрокуратуры. «За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявили в надзорном ведомстве. Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его в России. Суд постановил начать исполнять это решение немедленно. *«Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.