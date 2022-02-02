Автоэксперт Субботин напомнил о важности исправности некоторых функций машины зимой

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

«Прежде всего, тепло в автомобиле должно быть — это задача номер один. Желательно, чтобы работали подогревы лобового и заднего стекла, а также зеркал, чтобы не нужно было покупать дополнительные накидки. Также форсунки должны обогреваться», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в список важных функций также входит система курсовой устойчивости автомобиля ESP (Electronic Stability Program).

Как полагает Субботин, хорошо, если есть подключаемый мост и полный привод.

«Для снежной зимы это важный параметр, когда машина хорошо и стабильно едет по прямой. Также хорошо иметь независимую подвеску. На снежной дороге с валиками и колеёй такая функция позволяет безопасно ездить», — сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что шины зимой должны быть шипованными.

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