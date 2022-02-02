В Москве за сутки выявили 23 784 случая заболевания коронавирусом

За сутки в Москве выявили 23 784 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с COVID-19.

AP

«За сутки госпитализированы 1617 человек. На ИВЛ находятся 550 человек… Выявлено 23 784 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении в Telegram. Отмечается, что доля госпитализаций достигла в Москве 6,8%. Накануне в Москве выявили 21 533 случая коронавируса. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.