В Москве за сутки выявили 23 784 случая заболевания коронавирусом

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За сутки в Москве выявили 23 784 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Москве за сутки выявили 23 784 случая заболевания коронавирусом
  • AP

«За сутки госпитализированы 1617 человек. На ИВЛ находятся 550 человек… Выявлено 23 784 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что доля госпитализаций достигла в Москве 6,8%.

Накануне в Москве выявили 21 533 случая коронавируса.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

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