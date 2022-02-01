Российский экологический оператор (РЭО) внедрил аналитическую платформу в сфере обработки экологических данных.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Специалисты ППК уже пользуются платформой. Благодаря ей мы можем проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли, в том числе осуществлять анализ негативного воздействия отходов на особо охраняемые природные территории (ООПТ), прогнозировать образование ТКО в конкретном регионе в зависимости от численности населения и введения в эксплуатацию жилых домов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, система также может отображать нехватку мощностей по регионам, регоператоров, относящихся к зоне риска, риски для ООПТ в части размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.