РЭО внедрил аналитическую платформу в сфере обработки экологических данных

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Российский экологический оператор (РЭО) внедрил аналитическую платформу в сфере обработки экологических данных.
РЭО внедрил аналитическую платформу в сфере обработки экологических данных
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

«Специалисты ППК уже пользуются платформой. Благодаря ей мы можем проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли, в том числе осуществлять анализ негативного воздействия отходов на особо охраняемые природные территории (ООПТ), прогнозировать образование ТКО в конкретном регионе в зависимости от численности населения и введения в эксплуатацию жилых домов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, система также может отображать нехватку мощностей по регионам, регоператоров, относящихся к зоне риска, риски для ООПТ в части размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.

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