В РАНХиГС высказались о списке самых дорогих городов для жизни в России

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов высказался о списке самых дорогих городов для жизни в России. Согласно данным Росстата, лидирует Анадырь.

«Стоимость жизни в разных российских городах, действительно, сильно отличается. И часто этот фактор зависит от объективных природно-географических факторов», — заявил Климанов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что методика Минфина, например, применяет различные показатели по предоставлению подушевых дотаций регионам. Речь идёт о так называемом индексе бюджетных расходов.

«Так вот, на Чукотке этот индекс выше среднего в 10 раз, в Якутии и на Камчатке — в 4 — 5 раз. Но существуют и другие факторы, которые влияют на дороговизну жизни в том или ином регионе», — отметил эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на Росстат сообщал, что из 290 городов и посёлков городского типа самые высокие цены отмечены в административном центре Чукотки — Анадыре, где набор из 264 видов потребтоваров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением.

Далее следуют населённые пункты Камчатского края и Якутии.