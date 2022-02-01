В РАНХиГС высказались о списке самых дорогих городов для жизни в России

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Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов высказался о списке самых дорогих городов для жизни в России. Согласно данным Росстата, лидирует Анадырь.
В РАНХиГС высказались о списке самых дорогих городов для жизни в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Стоимость жизни в разных российских городах, действительно, сильно отличается. И часто этот фактор зависит от объективных природно-географических факторов», — заявил Климанов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что методика Минфина, например, применяет различные показатели по предоставлению подушевых дотаций регионам. Речь идёт о так называемом индексе бюджетных расходов.

«Так вот, на Чукотке этот индекс выше среднего в 10 раз, в Якутии и на Камчатке — в 4 — 5 раз. Но существуют и другие факторы, которые влияют на дороговизну жизни в том или ином регионе», — отметил эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на Росстат сообщал, что из 290 городов и посёлков городского типа самые высокие цены отмечены в административном центре Чукотки — Анадыре, где набор из 264 видов потребтоваров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением.

Далее следуют населённые пункты Камчатского края и Якутии.

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