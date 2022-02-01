Экономист Кулаков прокомментировал ситуацию на рынке вторичной недвижимости в Москве

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Доктор экономических наук, профессор МГСУ Кирилл Кулаков прокомментировал ситуацию на рынке вторичной недвижимости в Москве.
Экономист Кулаков прокомментировал ситуацию на рынке вторичной недвижимости в Москве
  • РИА Новости

В 2021 году цены на вторичку в столице выросли на 8,5%. Стоимость квадратного метра жилья достигла 270 тыс. рублей, напомнил эксперт.

«Относительно скромный рост цен на вторичную недвижимость в столице (в отдельных регионах цены на вторичку увеличились на 25%) свидетельствует о балансе спроса и предложения. Скорее всего, мы не увидим роста цен в столичном регионе на этот вид недвижимости в среднесрочной перспективе», — цитирует Кулакова сайт «Аргументы и Факты».

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что выплачивающим ипотеку россиянам не нужно опасаться роста платежей, а вот тем, кто только готовится взять кредит, лучше ещё раз подумать.

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