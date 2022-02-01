Автоэксперт Рузанов рассказал, как определить пробег машины

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, как определить пробег машины.
Автоэксперт Рузанов рассказал, как определить пробег машины
  • © Oksana Klimenko
  • Legion-Media

В беседе с Pravda.Ru он заявил, что перед покупкой стоит проверить историю автомобиля на известных ресурсах, например на сайте ГИБДД, и если все данные совпадают с реальной картиной, то следует провести комплексную диагностику транспортного средства.

При правильной диагностике в большинстве случаев можно найти следы вмешательства в электронную систему машины.

Также рекомендуется обратить внимание на документы — оригинал ПТС или выданный взамен утерянного.

Важную роль играет и общее состояние автомобиля — если много царапин или сколов, то это может говорить о большом пробеге.

Кроме того, желательно изучить приборную панель, поскольку при скручивании одометра зачастую остаются следы вмешательства.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

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