Специалист Кувиков рассказал, что делать при падении смартфона в снег

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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал, что делать при падении смартфона в снег.
Специалист Кувиков рассказал, что делать при падении смартфона в снег
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«Первое правило простое — протереть насухо. Поднимите сразу устройство из грязи или снега, встряхните и насухо вытрите. Обязательно нужно протереть все разъёмы. Не забывайте, что сразу же заряжать смартфон нельзя, потому что это может привести к короткому замыканию или коррозии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, если гаджет сильно промок, то нужно сразу его выключить.

Сушить телефон на батарее или феном не рекомендуется.

Как считает Кувиков, лучше протереть телефон насухо, после чего оставить на 5—6 часов в банке с рисом или пакетиками силикагеля.

Эксперт также посоветовал носить смартфон в чехле и с защитным стеклом.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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