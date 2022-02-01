В Тульской области с 2 февраля будут требовать QR-коды для посещения кафе и ресторанов

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Власти Тульской области с 2 февраля будут требовать QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
В Тульской области с 2 февраля будут требовать QR-коды для посещения кафе и ресторанов
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня, с 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты», — сообщила она.

При этом в региональном правительстве уточнили, что QR-коды не планируют требовать в фитнес-центрах, бассейнах и на других спортобъектах.

Ранее сообщалось, что в Тульской области по рекомендации управления Роспотребнадзора в школах и учреждениях среднего профессионального образования объявили каникулы с 2 по 11 февраля.

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