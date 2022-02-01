Автоэксперт Моржаретто дал советы по проверке машины после гаражной зимовки

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Автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.
Автоэксперт Моржаретто дал советы по проверке машины после гаражной зимовки
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«В первую очередь нужно проверить уровень технологических жидкостей и зарядку аккумулятора. Посмотреть, что там с маслом, антифризом и так далее. Если всё нормально, то можно заводить машину», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, несмотря на то что каждый механизм нуждается в проворачивании хотя бы раз в месяц, после зимнего простоя с автомобилем вряд ли что-то случится.

Ранее главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News напомнил об опасности агрессивного стиля вождения.

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