Автоэксперт Моржаретто дал советы по проверке машины после гаражной зимовки

Автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

«В первую очередь нужно проверить уровень технологических жидкостей и зарядку аккумулятора. Посмотреть, что там с маслом, антифризом и так далее. Если всё нормально, то можно заводить машину», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, несмотря на то что каждый механизм нуждается в проворачивании хотя бы раз в месяц, после зимнего простоя с автомобилем вряд ли что-то случится.

Ранее главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News напомнил об опасности агрессивного стиля вождения.