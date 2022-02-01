Бизнес-аналитик Ильичева рассказала, можно ли дезинфицировать экран смартфона
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«В составе антисептика есть летучие вещества, они быстро испаряются и не могут навредить устройству», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
При этом Ильичева рекомендует протирать смартфон не реже одного раза в день. В условиях пандемии можно протирать гаджет так же часто, как и руки, когда нельзя их помыть с мылом и водой.
Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.