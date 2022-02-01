Экипаж судна ЧФ «Всеволод Бобров» провёл учения в Чёрном море

Экипаж судна Черноморского флота «Всеволод Бобров» провёл учения в Чёрном море.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В частности, моряки отработали приём вертолёта Ка-27ПС на палубу и в процессе облёта проверили работу всех систем авиационного комплекса судна.

«Кроме того, в ходе учебных мероприятий экипажи вертолётов морской авиации флота отработали действия по доставке грузов на борт судна, а также по поиску в море и спасению членов экипажа аварийного корабля», — отмечается в сообщении.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» построено на заводе «Северная верфь».

Ранее ФАН сообщало, что расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Западного военного округа отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленинградской области.