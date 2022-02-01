Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 45 тысяч хвойных деревьев
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«Для примера, в Подмосковье в хорошем сосновом древостое при нормальной полноте в возрасте 20 лет на 1 га растёт около 4 тыс. деревьев, то есть объём сданных жителями деревьев соизмерим с хвойным лесом, расположенным на площади 10 га», — отметил Хромушин.
Акция стартовала в середине января и завершится в середине февраля.
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