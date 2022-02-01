Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 45 тысяч хвойных деревьев

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Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в рамках акции «Подари своей ёлке вторую жизнь!» жители региона сдали на переработку свыше 45 тыс. хвойных деревьев.
Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 45 тысяч хвойных деревьев
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Для примера, в Подмосковье в хорошем сосновом древостое при нормальной полноте в возрасте 20 лет на 1 га растёт около 4 тыс. деревьев, то есть объём сданных жителями деревьев соизмерим с хвойным лесом, расположенным на площади 10 га», — отметил Хромушин.

Акция стартовала в середине января и завершится в середине февраля.

Ранее эксперты Всемирного фонда дикой природы в беседе с kp.ru рассказали об экологичном подходе к выбору новогоднего дерева.

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