Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 45 тысяч хвойных деревьев

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в рамках акции «Подари своей ёлке вторую жизнь!» жители региона сдали на переработку свыше 45 тыс. хвойных деревьев.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Для примера, в Подмосковье в хорошем сосновом древостое при нормальной полноте в возрасте 20 лет на 1 га растёт около 4 тыс. деревьев, то есть объём сданных жителями деревьев соизмерим с хвойным лесом, расположенным на площади 10 га», — отметил Хромушин.

Акция стартовала в середине января и завершится в середине февраля.

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