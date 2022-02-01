В Волгоградской области суд вынес приговор обвиняемой в создании финансовой пирамиды
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Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.
По информации областной прокуратуры, женщина — сотрудница банка — организовала финансовую пирамиду и с декабря 2011 года по декабрь 2014 года привлекала денежные средства потерпевших якобы для вложения в рынок ценных бумаг с целью извлечения прибыли в виде процентов.
Ущерб от действий осуждённой составил 24 млн рублей. Вину в мошенничестве она не признала.
Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.