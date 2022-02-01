РИА Новости: сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки

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Против сотрудницы ракетного центра под Челябинском возбудили уголовное дело о получении взятки.
РИА Новости: сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, речь идёт о начальнике структурного подразделения АО «Государственный ракетный центр имени академика Макеева».

Следственное управление СК России по региону сообщило, что начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации.

По данным следствия, в 2017—2019 годах подозреваемая получила взятку более 170 тыс. рублей.

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