РИА Новости: сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки

Против сотрудницы ракетного центра под Челябинском возбудили уголовное дело о получении взятки.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, речь идёт о начальнике структурного подразделения АО «Государственный ракетный центр имени академика Макеева».

Следственное управление СК России по региону сообщило, что начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации.

По данным следствия, в 2017—2019 годах подозреваемая получила взятку более 170 тыс. рублей.