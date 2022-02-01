Специалист по кибербезопасности Куценко назвал способ определить сайты мошенников

Руководитель направления Solar webProxy Пётр Куценко рассказал, какие ссылки не рекомендуется открывать.

Часто злоумышленники используют приём подмены гиперссылок, которые ведут на мошеннические сайты, сказал специалист в беседе с «Российской газетой».

«Так, достаточно вставить в текст ссылку https://... .ru, после чего добавить в неё гиперссылку на нужный сайт. Таким образом, пользователь будет думать, что он переходит на указанный сайт, на деле — по зашитой мошенником гиперссылке. Поэтому перед переходом следует навести курсор и проверить адрес, куда она ведёт», — сказал Куценко.

Эксперт также порекомендовал внимательно читать текст всплывающих на сайтах окон. Например, подтверждая свой возраст, пользователь автоматически может дать согласие на подписку.

Кроме того, часто злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие официальные, напомнил Куценко.

Ранее Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.