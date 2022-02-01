Аналитики рассказали о росте в России продаж турпутёвок после новогодних праздников
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Как пишет газета «Известия», объём забронированных на данный момент туров с заездами в 2022 году всего на 8% уступает показателям за аналогичный период 2020 года и уже в 13 раз превышает уровень 2021-го.
Как отмечается, глубина продаж достигает ноября 2021 года.
Главная причина такого роста заключается в том, что российским туристам в 2022 году доступно больше стран, чем в 2021-м.
Кроме того, у многих государств появились понятные протоколы въезда, отметили эксперты рынка.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Гжели (Московская область) планируют организовать туристический кластер.