Аналитики рассказали о росте в России продаж турпутёвок после новогодних праздников

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В пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что в первые рабочие дни после новогодних праздников в России произошёл всплеск продаж туристических путёвок.
Аналитики рассказали о росте в России продаж турпутёвок после новогодних праздников
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Как пишет газета «Известия», объём забронированных на данный момент туров с заездами в 2022 году всего на 8% уступает показателям за аналогичный период 2020 года и уже в 13 раз превышает уровень 2021-го.

Как отмечается, глубина продаж достигает ноября 2021 года.

Главная причина такого роста заключается в том, что российским туристам в 2022 году доступно больше стран, чем в 2021-м.

Кроме того, у многих государств появились понятные протоколы въезда, отметили эксперты рынка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Гжели (Московская область) планируют организовать туристический кластер.

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