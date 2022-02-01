Автоэксперт Тимерханов назвал модели новых машин стоимостью не выше 1 млн рублей

Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов рассказал, какие новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей можно приобрести в России.

«Если рассматривать новые автомобили, то в пределах 1 млн рублей можно приобрести все модели и модификации семейств Lada Granta и Lada Niva Legend. Из новых иномарок полностью укладываются в этот диапазон цены на Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark. У семейств Lada Vesta, XRAY и Largus часть комплектаций стоит уже более 1 млн», — сказал Тимерханов в беседе с URA.RU.

То же самое относится и к Lada Niva Travel, Renault Logan и Sandero.

У корейских Hyundai Solaris, Kia Picanto и Rio только начальные комплектации оцениваются ниже рассматриваемой отметки, добавил специалист.

При этом он уточнил, что на вторичном рынке выбор авто гораздо более широкий.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.