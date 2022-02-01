Автоэксперт Тимерханов назвал модели новых машин стоимостью не выше 1 млн рублей

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов рассказал, какие новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей можно приобрести в России.
Автоэксперт Тимерханов назвал модели новых машин стоимостью не выше 1 млн рублей
  • Legion-Media

«Если рассматривать новые автомобили, то в пределах 1 млн рублей можно приобрести все модели и модификации семейств Lada Granta и Lada Niva Legend. Из новых иномарок полностью укладываются в этот диапазон цены на Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark. У семейств Lada Vesta, XRAY и Largus часть комплектаций стоит уже более 1 млн», — сказал Тимерханов в беседе с URA.RU.

То же самое относится и к Lada Niva Travel, Renault Logan и Sandero.

У корейских Hyundai Solaris, Kia Picanto и Rio только начальные комплектации оцениваются ниже рассматриваемой отметки, добавил специалист.

При этом он уточнил, что на вторичном рынке выбор авто гораздо более широкий.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить