В Красноярске суд вернул апелляцию по приговору бизнесмена Быкова в суд первой инстанции

Красноярский краевой суд вернул в суд первой инстанции апелляцию по приговору бизнесмена Анатолия Быкова, признанного виновным в организации двух убийств.

«Возвращена в Свердловский районный суд, в связи с тем, что как оказалось Свердловский районный суд не вручил большое количество документов Анатолию Петровичу (Быкову. — RT), которые выносились судом. Краевой суд просто посчитал, что дело не готово к апелляционному рассмотрению», — приводит ТАСС слова адвоката Быкова Алексея Прохорова.

Он отметил, что в ближайшее время «эти недостатки будут устранены».

В сентябре суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства.