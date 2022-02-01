В Красноярске суд вернул апелляцию по приговору бизнесмена Быкова в суд первой инстанции

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Красноярский краевой суд вернул в суд первой инстанции апелляцию по приговору бизнесмена Анатолия Быкова, признанного виновным в организации двух убийств.

«Возвращена в Свердловский районный суд, в связи с тем, что как оказалось Свердловский районный суд не вручил большое количество документов Анатолию Петровичу (Быкову. — RT), которые выносились судом. Краевой суд просто посчитал, что дело не готово к апелляционному рассмотрению», — приводит ТАСС слова адвоката Быкова Алексея Прохорова.

Он отметил, что в ближайшее время «эти недостатки будут устранены».

В сентябре суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства.

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