Ректор ВШЭ Анисимов рассказал о работе вуза в пандемию

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Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов рассказал о работе вуза в пандемию.
Ректор ВШЭ Анисимов рассказал о работе вуза в пандемию
  • РИА Новости

«В «Вышке» нет семестров: студенты учатся с начала января — идёт третий модуль», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, весь второй модуль был проведён онлайн, а третий сразу после новогодних каникул начали в формате офлайн. Пока планируют сохранять этот режим, если на государственном уровне не будет принято каких-либо новых мер.

Как отметил Анисимов, если придётся перейти на дистант, то технологически вуз готов.

«За время пандемии накоплен большой опыт быстрых переходов из онлайна в офлайн и наоборот, и каких-либо проблем для учебного процесса не возникнет. Думаю, сегодня все большие университеты готовы к работе в онлайн-формате», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что ТюмГУ, ТюмГМУ и ТИУ ввели дистанционный формат обучения в связи с COVID-19.

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