Центр обработки вызовов Системы-112 в Нижегородской области принял более 36 тысяч обращений за неделю

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Центр обработки вызовов Системы-112 в Нижегородской области принял 36 087 обращений с 24 по 30 января.
Центр обработки вызовов Системы-112 в Нижегородской области принял более 36 тысяч обращений за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, на 24% чаще стали обращаться в скорую помощь. Поступило 10 664 вызова.

«Центр обработки вызовов Системы-112 Нижегородской области работает в круглосуточном режиме. И набрать номер 112 с мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без сим-карты», — напомнил начальник отдела центра Сергей Бучацкий.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что число обращений в подмосковную Систему-112 увеличилось в период распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

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