Экономист Хазин высказался о будущем спроса на дорогие автомобили в мире

Экономист Михаил Хазин высказался о будущем спроса на дорогие автомобили в мире.

«Будет очень сильный упор на машины дешёвые и ремонтируемые. Иными словами, ситуация как сейчас, когда через три года машина начинает рассыпаться, при этом машина дорогая и её ремонтировать невозможно, — такие машины брать не будут», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ситуация будет меняться.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.