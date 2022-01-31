Экономист Хазин высказался о будущем спроса на дорогие автомобили в мире

Короткая ссылка
Экономист Михаил Хазин высказался о будущем спроса на дорогие автомобили в мире.
Экономист Хазин высказался о будущем спроса на дорогие автомобили в мире
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«Будет очень сильный упор на машины дешёвые и ремонтируемые. Иными словами, ситуация как сейчас, когда через три года машина начинает рассыпаться, при этом машина дорогая и её ремонтировать невозможно, — такие машины брать не будут», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ситуация будет меняться.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить