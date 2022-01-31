Бывший член штаба Навального прокомментировал арест экс-фотографа ФБК
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«Чистый безумный городской фанатик, который ждал только призыва, чтобы схватить молоток и кого-нибудь ударить по голове. Всегда был очень агрессивный и не терпел никакого мнения, направленного против Навального», — отметил бывший юрист ФБК.
Виталий Серуканов добавил, что в 2018 году Александра Струкова официально приняли на работу в ФБК. Поводом, по его словам, могла послужить деятельность Навального по радикализации протестов.
«Как раз под протесты его приняли на работу и стали платить зарплату. В настоящий момент против него стали высказываться даже бывшие соратники, потому что уровень безумия этого человека зашкаливает. Страшно представить, если бы Навальный стал чиновником и при нём работал этот фотограф. Это были бы кровавые чистки», — заключил экс-юрист ФБК.
28 января Люблинский районный суд Москвы арестовал Александра Струкова по делу о публичных призывах к терроризму за публикации в сети.
В отношении него возбуждено дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и по ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.