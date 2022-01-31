В Петербурге росгвардейцев наградили за мужество при спасении людей на пожаре

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Три сотрудника вневедомственной охраны получили нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени за спасение людей на пожаре в Киришах, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
В Петербурге росгвардейцев наградили за мужество при спасении людей на пожаре
  • Legion-Media

Об этом информирует Nation News.

Возгорание произошло 12 января в одной из комнат общежития. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы оперативно осмотрели все помещения задымлённого здания и вывели жильцов, которые не смогли выбраться из своих комнат самостоятельно. Среди эвакуированных оказалась семья с маленьким ребёнком и люди пожилого возраста.

Как ранее сообщил портал «Юга.ру», школьницу из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара.

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