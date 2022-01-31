В Подмосковье за 10 лет более 30 тысяч многодетных семей получили земельные участки

Короткая ссылка
Более 30 тыс. многодетных семей получили за десять лет бесплатные земельные участки в Московской области.
В Подмосковье за 10 лет более 30 тысяч многодетных семей получили земельные участки
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

С 2011 года в регионе действует закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.

«С начала реализации данного закона из 51 966 семей, поставленных на учёт, 30 574 семьи получили наделы для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства площадью от 10 до 15 соток, что составляет 59% общей очереди многодетных», — говорится в сообщении.

Наряду с этим 15 семей Тамбовской области получили сертификаты на жильё. Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Программы «Молодёжи — доступное жильё» и «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения области» действуют в регионе девятый год.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в связи с изменением величины прожиточного минимума с 1 января 2022 года изменился размер выплат на детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить