В Подмосковье за 10 лет более 30 тысяч многодетных семей получили земельные участки

Более 30 тыс. многодетных семей получили за десять лет бесплатные земельные участки в Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

С 2011 года в регионе действует закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.

«С начала реализации данного закона из 51 966 семей, поставленных на учёт, 30 574 семьи получили наделы для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства площадью от 10 до 15 соток, что составляет 59% общей очереди многодетных», — говорится в сообщении.

Наряду с этим 15 семей Тамбовской области получили сертификаты на жильё. Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Программы «Молодёжи — доступное жильё» и «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения области» действуют в регионе девятый год.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в связи с изменением величины прожиточного минимума с 1 января 2022 года изменился размер выплат на детей.