Аналитики: в России в январе вырос спрос на товары для уборки снега

В январе в России зафиксировали резкий рост спроса на товары для уборки снега.

Как сообщили «Газете.Ru» представители AliExpress Россия, спрос на такие инструменты в стране вырос в восемь раз по сравнению с январём 2021 года.

«Чаще всего россияне выбирали автомобильные лопаты для уборки снега и крупные лопаты с колёсами, которые подходят для дачного участка или уборки улицы. В топе популярных моделей товары от 500 до 3,6 тыс. рублей. Также покупатели выбирают складные уличные лопаты стоимостью от 300 до 600 рублей», — уточнили в AliExpress.

Также в 7,5 раза вырос спрос на снегоуборочные машины — в основном на электрические снегоуборщики для очистки дорожек или парковочных мест.

Как ранее передавало ОТР, в России также в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.