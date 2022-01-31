Правительство направит 120 млн рублей на строительство спортивных объектов в Севастополе

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Севастополь получит 120 млн рублей из федерального бюджета на строительство модульных спортивных залов и умных спортивных площадок.
Правительство направит 120 млн рублей на строительство спортивных объектов в Севастополе
  • Legion-Media

Средства будут поступать в течение трёх лет — с 2022 по 2024 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства России.

В Севастополь в 2022 году поступят 20 млн рублей, в 2023 году — 60 млн рублей и в 2024 году — 40 млн рублей.

Как отмечается, работу ведут в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее НСН сообщала, что в Москве к июлю 2022 года планируют возвести шесть новых спортивных комплексов.

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