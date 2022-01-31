Автоэксперт Хайцеэр назвал правила парковки зимой

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал несколько правил, которые важно соблюдать при парковке на заснеженной улице.

«При заезде на парковочные пространства, заметённые снегом, водителям важно быть предельно осторожными, оценивать свои возможности, возможности автомобиля, можно предварительно проверять дистанцию, помещается ли ваш автомобиль, сможете ли вы вырулить», — сказал Хайцеэр в беседе с радио Sputnik.

При парковке на снегу надо понимать, что от автомобиля идёт тепло и он немного проваливается, добавил эксперт.

Он также напомнил о существовании курсов экстремального вождения, где обучают важным навыкам — например, как парковать машину, как чувствовать габариты автомобиля.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.