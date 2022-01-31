Автоэксперт Хайцеэр назвал правила парковки зимой
- Legion-Media
«При заезде на парковочные пространства, заметённые снегом, водителям важно быть предельно осторожными, оценивать свои возможности, возможности автомобиля, можно предварительно проверять дистанцию, помещается ли ваш автомобиль, сможете ли вы вырулить», — сказал Хайцеэр в беседе с радио Sputnik.
При парковке на снегу надо понимать, что от автомобиля идёт тепло и он немного проваливается, добавил эксперт.
Он также напомнил о существовании курсов экстремального вождения, где обучают важным навыкам — например, как парковать машину, как чувствовать габариты автомобиля.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.