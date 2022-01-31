Автоэксперт Хайцеэр назвал правила парковки зимой

Короткая ссылка
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал несколько правил, которые важно соблюдать при парковке на заснеженной улице.
Автоэксперт Хайцеэр назвал правила парковки зимой
  • Legion-Media

«При заезде на парковочные пространства, заметённые снегом, водителям важно быть предельно осторожными, оценивать свои возможности, возможности автомобиля, можно предварительно проверять дистанцию, помещается ли ваш автомобиль, сможете ли вы вырулить», — сказал Хайцеэр в беседе с радио Sputnik.

При парковке на снегу надо понимать, что от автомобиля идёт тепло и он немного проваливается, добавил эксперт.

Он также напомнил о существовании курсов экстремального вождения, где обучают важным навыкам — например, как парковать машину, как чувствовать габариты автомобиля.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить