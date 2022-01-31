Юрист Илья Ремесло прокомментировал арест фотографа Струкова, сотрудничавшего с ФБК

Открытые призывы фотографа Александра Струкова, сотрудничавшего с ФБК*, к насилию — повод проверить задержанного на вменяемость, считает юрист Илья Ремесло. В беседе с RT он отметил, что публикации, в которых Струков подробно описывал, как надо расправляться с силовиками, свидетельствуют о его психическом нездоровье.

«Я изучал материалы дела. «Сжечь Кремль» ― это было самое безобидное. В публикациях он указывал, как и куда конкретно надо бить силовиков, были прямые призывы к насилию — «всех нужно вещать», и не только представителей правоохранительных органов, но и всех инакомыслящих», — заявил Илья Ремесло.

По его мнению, тенденция призывать к насилию над инакомыслящими распространена в среде оппозиции.

«По букве закона слова с призывами к терроризму и насилию расцениваются как преступление», ― сказал юрист.

28 января Люблинский районный суд Москвы арестовал Александра Струкова по делу о публичных призывах к терроризму за публикации в сети.

В отношении фотографа возбуждено дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.