Исследование показало рост спроса на автозапчасти в России в 2021 году

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В России в 2021 году количество приобретённых автовладельцами запчастей выросло на 28% по сравнению с 2020 годом.
Исследование показало рост спроса на автозапчасти в России в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом говорится в исследовании компании «Авито», поступившем в редакцию «Известий».

Как уточняется, в 2021 году россияне чаще покупали стёкла (+56% к 2020 году), детали системы охлаждения (+40%), электрооборудование (+36%), кузовные детали (+32%) и элементы салона (+27%).

В абсолютном количестве автовладельцы чаще всего приобретали кузовные детали — 31% покупок в категории «Запчасти и аксессуары».

Меньше всего спросом пользовались детали с разобранных автомобилей (снижение на 37%).

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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