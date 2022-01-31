Исследование показало рост спроса на автозапчасти в России в 2021 году

В России в 2021 году количество приобретённых автовладельцами запчастей выросло на 28% по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в исследовании компании «Авито», поступившем в редакцию «Известий».

Как уточняется, в 2021 году россияне чаще покупали стёкла (+56% к 2020 году), детали системы охлаждения (+40%), электрооборудование (+36%), кузовные детали (+32%) и элементы салона (+27%).

В абсолютном количестве автовладельцы чаще всего приобретали кузовные детали — 31% покупок в категории «Запчасти и аксессуары».

Меньше всего спросом пользовались детали с разобранных автомобилей (снижение на 37%).

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.