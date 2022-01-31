Представители рынка заявили о росте спроса на бытовую технику в России в январе

Представители ретейлеров и маркетплейсов рассказали, что россияне в начале января начали активно скупать крупную и мелкую бытовую технику.

Об этом пишет газета «Известия».

Как отметили в «AliExpress Россия», по сравнению с январём 2021 года продажи соответствующих товаров (в штуках) выросли в 3,4 раза: стиральных машин — в пять раз, холодильников и духовых шкафов — в 4,4 раза, посудомоечных машин — в 2,6 раза, мелкой бытовой техники от российских продавцов — в 1,4 раза.

В «Ситилинке» сообщили, что категория «Электрика и освещение» показала рост на 217% в количестве заказов с 21 по 24 января по сравнению с прошлым годом. Спрос на встраиваемые кухонные приборы увеличился на 65%, на отдельно стоящую крупную бытовую технику — на 42%.

Продажи мелкой бытовой техники на Ozon увеличились в январе 2022-го на 79% год к году, крупной — на 47%.

Участники рынка связывают ажиотажный спрос на технику с эпидемической обстановкой в России и в мире.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне в ходе опроса рассказали о самых бесполезных покупках 2021 года.