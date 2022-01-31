В Госдуме предложили отменить срок давности по долгам собственников за капитальный ремонт
- РИА Новости
Свою инициативу он прокомментировал в беседе с «Парламентской газетой».
Многие недобросовестные собственники намеренно не вносят плату за капремонт в течение нескольких лет, чтобы потом воспользоваться сроком давности (он составляет три года — RT) и внести гораздо меньшую сумму. В связи с этим Кирьянов в письме в Минстрой предлагает рассмотреть возможность отмены исковой давности по долгам собственников, касающихся взносов на капитальный ремонт.
Он также считает, что необходимо внести коррективы в процедуру перевода средств жилого дома со специального счёта на счёт регионального оператора, собирающего деньги с нескольких домов. Такой переход возможен, если на спецсчёте дома собрано средств не менее 50% от требуемой суммы.
«Возникает вопрос: а где взять недостающие средства? Региональный оператор возьмёт их из «общего котла», то есть деньги жителей тех домов, которые исправно платили. Поэтому справедливо было бы поднять планку для перехода в «общий котёл» хотя бы до 80%», — считает депутат.
Ранее сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с Inforeactor перечислила способы снизить плату за жилищно-коммунальные услуги.