В Новосибирске автомобиль сбил двух девочек на тротуаре

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В Новосибирске женщина на автомобиле выехала на тротуар и сбила двух девочек, сообщает управление ГИБДД по городу.
В Новосибирске автомобиль сбил двух девочек на тротуаре
  • РИА Новости

«Женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Невельского... не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару», — приводит РИА Новости сообщение.

Пострадавшие девочки девяти и 13 лет госпитализированы с различными травмами.

Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новой Москве.

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