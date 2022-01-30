В Новосибирске автомобиль сбил двух девочек на тротуаре
- РИА Новости
«Женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Невельского... не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару», — приводит РИА Новости сообщение.
Пострадавшие девочки девяти и 13 лет госпитализированы с различными травмами.
Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новой Москве.