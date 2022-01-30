В Новосибирске автомобиль сбил двух девочек на тротуаре

В Новосибирске женщина на автомобиле выехала на тротуар и сбила двух девочек, сообщает управление ГИБДД по городу.

«Женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Невельского... не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару», — приводит РИА Новости сообщение.

Пострадавшие девочки девяти и 13 лет госпитализированы с различными травмами.

Отмечается, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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