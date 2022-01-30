Врач Зайцев рассказал об опасности насморка при омикрон-штамме коронавируса
«Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — сказал Зайцев.
Он добавил, что воспаление слизистой оболочки носа, вызванное «омикроном», длится дольше обычного насморка, и посоветовал обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание носом не получается восстановить в течение семи дней.
«Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли», — заявил врач.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».