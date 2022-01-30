Врач Зайцев рассказал об опасности насморка при омикрон-штамме коронавируса

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Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik рассказал, что насморк при омикрон-варианте COVID-19 может привести к гипоксии головного мозга.

«Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — сказал Зайцев.

Он добавил, что воспаление слизистой оболочки носа, вызванное «омикроном», длится дольше обычного насморка, и посоветовал обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание носом не получается восстановить в течение семи дней.

«Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли», — заявил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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